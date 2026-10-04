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Пианино-людоед, газонокосилка и 21 000 литров крови: 10 самых безумных фильмов ужасов

Пианино-людоед, газонокосилка и 21 000 литров крови: 10 самых безумных фильмов ужасов

21 000 литров бутафорской крови, 14 кукловодов на одну сцену и 67 минут металлического безумия. Всё это из рейтинга самых безумных фильмов ужасов от Collider.

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