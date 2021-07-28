Важные детали всегда в мелочах: в Москве продолжаются съемки детектива "Зацепка"

В Москве идут съемки многосерийного фильма "Зацепка" для телеканала "Россия 1". Герои нового детективного серила каждый день сталкиваются с запутанными преступлениями, а серьезные опасности на службе переплетаются с непростыми личными отношениями.
В Москве идут съемки многосерийного фильма "Зацепка" для телеканала "Россия 1". Герои нового детективного серила каждый день сталкиваются с запутанными преступлениями, а серьезные опасности на службе переплетаются с непростыми личными отношениями.
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