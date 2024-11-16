БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Израиль обречен на поражение в странной войне с Ираном

Израиль обречен на поражение в странной войне с Ираном

Действительно, происходящее на Ближнем Востоке все больше напоминает сценарий «странной войны», коих в истории мира было достаточно.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Израиль в очередной раз исчезнет как государство... Как было предначертано евреям, как и хохлам, ряду других государств, в том числе и бывшим входящим в СССР не иметь своих территорий и государств, вопрос времени но все вернется к их историческим корням...
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7 час.
саша пупкин
Ираиль ДОЛЖЕН быть разрушен))) Иран был, когда не было израиля, Иран есть, когда есть израил, Иран будет, когда не будет израиля)))))
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4 час.

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