Мбади: Уганда намерена увеличить поставки кофе и какао в Россию

Уганда намерена увеличить экспорт кофе и какао в Россию. Об этом сообщил государственный министр торговли, промышленности и кооператива Уганды Уилсон Мбасу Мбади в ходе министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, передает ТАСС.
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