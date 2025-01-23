Загляните в мамин шкаф. Названы способы недорого обновить гардероб

Цены на одежду и обувь выросли в России за год в среднем на 30%, но у россиян все-таки есть шанс освежить свой гардероб и при этом не разориться, рассказала персональный стилист и дизайнер одежды Ольга Теплякова.
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