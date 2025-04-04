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Беглые украинцы с товарищами запустили кампанию по дискредитации ФСБ

Беглые украинцы с товарищами запустили кампанию по дискредитации ФСБ

На  днях  произошло, увы, вполне  себе  прецедентное  событие -  враги    народа  в  лице  беглых  хохлов   и  примкнувших к  ним  личностей  начали  проводить   в информационном  пространстве  кампанию  по   дискредитации  ФСБ (в первую очередь тех  сотрудников службы, что  занимаются  фильтрацией  в  Шереметьево) и  по  протаскиванию  в  Россию  как  можно  большего количества  своих подельников-укропов.

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Комментарии
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л
людмила
Никаких МАМО с темным прошлым нам не надо, пусть дерет горло сколько душе хочется. ФСБ виднее ее прошлые &quot;заслуги&quot;.
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8 час.
Александр Широков
Никаких хохлов! А тех, что просочились раньше, проверить.
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7 час.
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