Почти 2,93 миллиона долларов отдал покупатель на торгах в США за одну из первых монет, выпущенных монетным двором Соединённых Штатов, сообщил американский аукционный дом Heritage Auctions.
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