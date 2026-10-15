Red Carpet Жалобы на отказы в трудоустройстве В Москве разгорается новый виток дискуссии о границах светского этикета и религиозной атрибутики на рабочем месте.
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вон мусульманофашистов из России а они в самом деле фашисты и оккупируют Россию наглым образом а власти им потворствуют
А что делают эти "незаменимые" специалистки-замоташки в России? Пусть отправляются к себе в кишлаки!
На ишак их и в кишлак.
Там пусть и снимают свои ролики.
Сюда их никто не звал, это НАША страна.
Интересно получается: таджикистан - для таджиков, азербайджан - для азербайджанцев, армения - для армян (далее - по списку), и только Москва и Россия для баранов и чурбанов всех национальностей, но не для русских?... А не оборзела ли вся эта черножопая мразь, что на РУССКОЙ земле, в РУССКИХ городах качает свои чурбанские права и хотелки?...
Явная работа зарубежных спецслужб Замотайки явно по методичке работают,слишком все складно и одинаково Ещё одно подтверждение, что эта категория для России совершенно лишние. У них совершенно другие цели, отличные от нормальной мирной жизни с русским народом. Когда там уже указ/приказ или что, вступает в силу о запрете?Причём запретить так чтоб не штрафы платили,а сразу депортация.Тогда они притихнут.И ехать не будут Где ФСБ, СВР. Отдел " Э" МВД? Россию раскачивают. Англосаксы накладывают санкции на Патриарха и РПЦ, Уничтожают РПЦ в Украине и Европе, В Константинополе всех купили. Вскармливают исламских радикалов, финансируют блогеров- замоташек, таксистов- инфлюэнсеров. Скоро прямые стычки начнутся. А их миллионы. Варфаломеевская ночь покажется невинным действом.
всё это подтверждение того, что отсутствует конкретная норма закона, во многих мусульманских странах они хиджабы и прочее, бороды просто запрещены и нет проблемы, носи дома, не устраивает страна - эмигрируй.
Не берут ? И правильно делают.
А если я одену ярафатку и полосатый халат Насретдина, меня возьмут на работу... ну, скажем, помойку убирать? Или в магазин? Нет! Дресс-код... Тоже самое можно сказать и о любом другом месте работы где клоуны и ряженные не нужны. Все должны соответствовать установленной форме одежды и поведения. А чуречки решили, раз они замотались в чёрную материю, так уже альфа-самки и звёзды экрана первой величины... Нет... Таким даже в мечети отведено определённое место... подальше от правоверных... дабы не смущали тех и не соблазняли... в грех не вводили...
Как сказал один популярный актёр кино "их с каждым днем будет становится всё больше и они будут всё наглее, мымы сами в этом виноваты мы им это позволили".
Нет чурок любой половой принадлежности-нет проблем связанных с понаехами. Всё просто с*** как дважды два.