Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке прямым вызовом президенту США.
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