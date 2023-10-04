Глава МИД Аргентины Кафьеро подверг критике идею долларизации экономики

Привлечь доллар в Аргентину можно с помощью экспорта, а не валютного суверенитета. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Сантьяго Кафьеро, сообщило министерство иностранных дел Аргентины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии