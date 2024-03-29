Более 2 миллиардов рублей похитили мошенники у нижегородцев в прошлом году

Жители Нижегородской области в 2023 году перевели мошенникам более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Вадим Ятайкин в отчёте перед Законодательным собранием области.
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