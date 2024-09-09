В Калужской области полицейские, общественники и активисты «Движение первых» предупредили граждан об опасности мошенничества

Сотрудники МОМВД России «Юхновский» совместно с членом Общественного совета при МОМВД Еленой Владимировной Роговой и активистами Общероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение первых» Юхновского района приняли участие в акции «Осторожно! Мошенники!», направленной на профилактику мошеннических действий.
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