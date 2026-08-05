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Газета.ру

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Bloomberg: администрация Трампа готовится ввести таможенные пошлины на поликремний

Bloomberg: администрация Трампа готовится ввести таможенные пошлины на поликремний

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, также планируется установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, который используется в производстве микросхем и солнечных панелей.

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