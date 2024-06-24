В Южной Корее предупредили о возможном выбросе токсинов в воздух

Министерство окружающей среды Южной Кореи объявило уровень «внимание» по своей системе оповещения о химических авариях после пожара на заводе по производству литиевых батарей в Хвасоне, 23 июня сообщает KBS World.
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