Экономист Федоров: курс доллара вряд ли опустится ниже 85 руб. в ближайшее время

В ближайшее время курс доллара вряд ли упадет сильно ниже 85 руб. Такой прогноз дал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров на пресс-конференции "Российский рынок акций: Дивсезон уходит, следующий драйвер — снижение ставки", отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.