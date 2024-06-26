Экономист Федоров: курс доллара вряд ли опустится ниже 85 руб. в ближайшее время

В ближайшее время курс доллара вряд ли упадет сильно ниже 85 руб. Такой прогноз дал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров на пресс-конференции "Российский рынок акций: Дивсезон уходит, следующий драйвер — снижение ставки", отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.
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