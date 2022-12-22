В Минобороны сообщили об успехах российских военных на четырех направлениях

Министерство обороны сообщило о ходе спецоперации на Украине. Согласно сводке ведомства, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 15 украинских военных; на Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка (ЛНР) и Терны (ДНР), потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 20 убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.