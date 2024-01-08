ВОЗ заявила о невозможности доставки медикаментов в больницы на севере Газы

Сотрудники подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях были вынуждены отменить первую в 2024 году поездку в больницу «Аль-Ауда» на севере Газы из-за проблем с безопасностью.
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