Египет переживает рекордно высокие температуры

Туристам советуют быть осторожными из-за рекордной жары в Египте. Главное управление метеорологии сообщает, что температура продолжает повышаться, достигая в некоторых районах страны +45 градусов по Цельсию.
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