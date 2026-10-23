© Виталий Аньков/РИА "Новости"Минпромторг РФ предложил перенести сроки оплаты утильсбора за IV квартал 2026 года и за I–III кварталы 2027 года на декабрь 2027 года для российских производителей автотехники, прицепов и самоходной техники.