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Шура всухую проиграл официанту в музыкальном шоу «Перепой звезду»

Шура всухую проиграл официанту в музыкальном шоу «Перепой звезду»

В минувшее воскресенье, 15 октября на экраны вышел новый выпуск музыкального шоу «Перепой звезду». По задумке звезды российской эстрады соревнуются в вокальных способностях с людьми стандартных профессий.

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