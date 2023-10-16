Шура всухую проиграл официанту в музыкальном шоу «Перепой звезду»

В минувшее воскресенье, 15 октября на экраны вышел новый выпуск музыкального шоу «Перепой звезду». По задумке звезды российской эстрады соревнуются в вокальных способностях с людьми стандартных профессий.
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