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«Проиграем за один день»: японцы испугались войны с Россией

«Проиграем за один день»: японцы испугались войны с Россией

В Японском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2021».

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Алекс ZLOYBOY
Ребята-японцы! То, что вы узкоплёночные, мы знаем давно, но а мозги ваши - тоже такие? Вменяемый народ у вас есть? Играться с ядерной страной и думать, что пиндосы "вам помогут"? Да на вашу территорию (острова), необходимо 2 наших термояда (т.н. "Кузькиных матерей") и стеклянную повержность ваших островов все будут объезжать в страхе перед Россией... И знаете, не жалко! Сколько вы со своими императорами принесли горя и страданий, и "вечная вам память", если хотите... Я, конечно, против этого, но если нарываетесь - получите гарантировано (это вам не хиросима с нагассаками)... Принимайте, убогие...

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