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Нетаньяху о войне с ХАМАС: Это война цивилизации против варварства

Нетаньяху о войне с ХАМАС: Это война цивилизации против варварства

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил о том, что еврейский народ испытал «самую страшную жестокость со времен Холокоста», говоря о нападении боевиков палестинской организации ХАМАС на Израиль.

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ЕБ
Елена Бреслова
варварскими методами жиды переплюнули варваров
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