Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на Донецком направлении

Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на Донецком направлении

В этот раз экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» 1-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» на Донецком направлении нанесли удары по взводным опорным пунктам и укрытиям подразделений ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх