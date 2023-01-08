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Пермский аэропорт возобновил работу после случая с выехавшим за взлетно-посадочную полосу лайнером

Пермский аэропорт возобновил работу после случая с выехавшим за взлетно-посадочную полосу лайнером

Аэропорт города Пермь возобновил свою работу после ее временной приостановки из-за случая с воздушным судном, которое выехало влево на часть летного поля.

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