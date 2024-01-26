1,4 млрд просмотров! BTS сотворили историю с клипом «MIC Drop (Steve Aoki Remix)»

Пока мы находимся в ожидании красавчиков из армии, BTS совершают историю, даже не имея возможность уйти в военной службы! Клип на песню «MIC Drop (Steve Aoki Remix)» совсем недавно достиг отметки в 1,4 млрд просмотров на YouTube.
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