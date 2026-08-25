Юрист Хрулёв: депрессия у продавца квартиры может представлять риск

Перед сделкой по покупке квартиры у продавца стоит запросить справку из психоневрологического диспансера, рассказал в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.
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