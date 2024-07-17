Сергей Васильев *** Бастрыкин: "В РФ за последние полтора года рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов составил рекордные 283%.
Мигранты. Половая распущенность или диверсия?
Комментарии
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Елена Соколова
Согласна. У них к женщинам отношение другое.
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8 час.
ВР
Виктор Рубцов
Диверсия.. это всем очевидно .. кроме Депутатов и МВД .. которые кормятся на преступных деньгах... Эх.. Где же наш Суд ... самый справедливый в мире... ?
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3 час.
Александр Ман
Пока не РАССТРЕЛЯЕТЕ ПАРУ МИГРАНТОВ, так и будет!!!!! ХВАТИТ СОПЛЯМИ УТИРАТЬСЯ!!!
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41 мин.
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