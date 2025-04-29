«Прав он или не прав — мне всё равно»: в сети бурно обсуждают скандальное высказывание отца Урганта

... папашка такое жне дерьмо, как и выродок. Если бы не Советская Власть подобное ютилось бы в свинарнике у пана, а еще и хрюкает стадо ...

Владимир Петров

В чём преступление Ивана Урганта? Не согласен с СВО? А мы не согласны видеть его на экране. И квиты. А у нас отцы и дети - кто за белых, кто за красных. Приносят друг друга в жертву "идеалам", которые потом оказываются бредом и фикцией. Вспомним Любовь Яровую из одноимённой пьесы Тренёва, "сдавшую" мужа-золотопогонника ЧК... Массы этой мурой отравлялись. А дом - это место любви, отдохновения и спокойствия. Недостойные люди - продукт дурного воспитания. А родители ответственны и пытаются спасти.