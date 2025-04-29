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«Прав он или не прав — мне всё равно»: в сети бурно обсуждают скандальное высказывание отца Урганта

«Прав он или не прав — мне всё равно»: в сети бурно обсуждают скандальное высказывание отца Урганта

Интересная жизнь с Vera Star Честно говоря, иногда просто диву даёшься — насколько талантливо наша интеллигенция умудряется находить поводы для гордости там, где разумный человек предпочёл бы промолчать! Вот совсем недавно на телевидении выступал Ургант-старший и устроил такое представление вокруг личности своего сына, что слушать это без внутреннего удивления было невозможно.

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Комментарии
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Владимир Витковский
... папашка такое жне дерьмо, как и выродок. Если бы не Советская Власть подобное ютилось бы в свинарнике у пана, а еще и хрюкает стадо ...
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
... еще и чухонские корни...
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5 час.
Владимир Петров
В чём преступление Ивана Урганта? Не согласен с СВО? А мы не согласны видеть его на экране. И квиты. А у нас отцы и дети - кто за белых, кто за красных. Приносят друг друга в жертву &quot;идеалам&quot;, которые потом оказываются бредом и фикцией. Вспомним Любовь Яровую из одноимённой пьесы Тренёва, &quot;сдавшую&quot; мужа-золотопогонника ЧК... Массы этой мурой отравлялись. А дом - это место любви, отдохновения и спокойствия. Недостойные люди - продукт дурного воспитания. А родители ответственны и пытаются спасти.
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4 час.
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