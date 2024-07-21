Понимает ли Трамп, что он антипутинский козырь в глобальной игре?

СХ

Сергей Хоружик

Вот только человек,полностью предсказавший покушение на Трампа с деталями, сказал,что в 2025 году США ждет глобальный кризис. По его словам, ситуация будет даже хуже «Великой депрессии» прошлого века, когда 15 млн американцев остались без работы после краха фондового рынка. «Наступят темные времена. Я видел, как Трамп молился и плакал, закрыв голову руками, в Овальном кабинете Белого дома…», — заявил предсказатель.