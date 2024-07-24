Лучше в кювет: на видео попал момент аварии с перевернувшимся автобусом в Северском районе Кубани

Лучше в кювет: на видео попал момент аварии с перевернувшимся автобусом в Северском районе КубаниКамера в кабине пассажирского автобуса «Ростов-Геленджик» запечатлела момент ДТП в Северском районе Кубани.
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