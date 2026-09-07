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Иваново

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Более 140 студенток с начала года оформили региональную меру поддержки – единовременную выплату при беременности

Напомним, по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в Ивановской области расширили категории получателей региональной поддержки – единовременной выплаты будущим мамам-студенткам, а также компенсации за учёбу детей из многодетных семей.

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