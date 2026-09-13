Воронежцам напомнили о возможности проголосовать на выборах досрочно

Досрочное голосование в Воронеже началось 9 сентября и продлится до 20 сентября. Власти подчеркнули, что возможность проголосовать заранее позволяет равномерно распределить потоки избирателей по разным дням, сделать процесс спокойнее и безопаснее, а также избежать длинных очередей на участках.