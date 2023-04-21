БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Журавлев
    Если в государстве несколько бандитов могут запугать несколько тысяч законопослушных граждан, то в таком государстве ...С РУССКИМ КОНТРАК...
  • Виктор Чередниченко
    Менты в край охренели????!!!! А прокурорские???!!! Только бомжей сажать научились???!!! Болото встряхнуть нужно!!!!С РУССКИМ КОНТРАК...
  • Леонид Никулин
    ну ну..еще посюсюкайте с укр.беженцами .они уже срут на головы ..и это только начало..С РУССКИМ КОНТРАК...

«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев

«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев

Симон Петлюра и петлюровцы Рождение Директории Как уже отмечалось, падение Второго рейха и Компьенское перемирие между странами Антанты и Германией стало решающим в судьбе Гетманщины Скоропадского («Мы будем лишь подстилкой для других наций»).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх