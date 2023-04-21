«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев

Симон Петлюра и петлюровцы Рождение Директории Как уже отмечалось, падение Второго рейха и Компьенское перемирие между странами Антанты и Германией стало решающим в судьбе Гетманщины Скоропадского («Мы будем лишь подстилкой для других наций»).