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Царьград

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Премьер Армении Пашинян показал свое утро под песню Ваенги «Снова стою одна»

Премьер Армении Пашинян показал свое утро под песню Ваенги «Снова стою одна»

Пашинян продолжил традицию селфи-видео с российскими хитами.Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Telegram видео, где начинает утро под песню Елены Ваенги «Снова стою одна».

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