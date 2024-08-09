Каноистка Рыбачок на Олимпиаде: давление на спортсменку из-за надписи «Я украинка» Ирэн ОрлонскаяНа Олимпийских играх украинская каноистка Анастасия Рыбачок столкнулась с требованием закрасить часть фразы «I am Ukrainian» на своей лодке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии