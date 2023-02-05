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Фиаско «Ливерпуля», осечка «Арсенала», Емельяненко проиграл прощальный бой, 9 россиян на Матче звезд НХЛ (рекорд), Головин интересен «Боруссии» и другие новости утра

Фиаско «Ливерпуля», осечка «Арсенала», Емельяненко проиграл прощальный бой, 9 россиян на Матче звезд НХЛ (рекорд), Головин интересен «Боруссии» и другие новости утра

1. В 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» внезапно проиграл «Эвертону» (0:1), находившемуся в зоне вылета.

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