Депутаты Городской Думы Калуги вручили ветеранам юбилейные медали

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне ветерану Виктору Андреевичу Васенкову и жительнице блокадного Ленинграда Нине Яковлевне Горпиненко.
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