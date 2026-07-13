Политика как он...
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Политика как она есть

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FP: экстремальная жара угрожает оборонным планам НАТО

FP: экстремальная жара угрожает оборонным планам НАТО

Экстремальная жара становится серьёзной угрозой для оборонных планов НАТО, пишет Foreign Policy. «Экстремальная жара становится серьёзной угрозой для оборонных планов НАТО, требуя пересмотра подходов к безопасности», — сказано в публикации.

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