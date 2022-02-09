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Жилищная неустроенность негативно влияет на психику англичан — новые данные

Жилищная неустроенность негативно влияет на психику англичан — новые данные

Четверо из пяти молодых людей в Великобритании говорят, что опасения по поводу их будущих жилищных перспектив влияют на важные жизненные решения, такие как рождение детей, сообщает 9 февраля британское информационное агентство Press Association.

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