Жилищная неустроенность негативно влияет на психику англичан — новые данные

Четверо из пяти молодых людей в Великобритании говорят, что опасения по поводу их будущих жилищных перспектив влияют на важные жизненные решения, такие как рождение детей, сообщает 9 февраля британское информационное агентство Press Association.
Четверо из пяти молодых людей в Великобритании говорят, что опасения по поводу их будущих жилищных перспектив влияют на важные жизненные решения, такие как рождение детей, сообщает 9 февраля британское информационное агентство Press Association.
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