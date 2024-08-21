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Pearl Abyss представляет трех новых боссов в игровом трейлере Crimson Desert

Pearl Abyss представляет трех новых боссов в игровом трейлере Crimson Desert

Pearl Abyss недавно представила новые геймплейные трейлеры своего приключенческого экшена Crimson Desert, в котором представлены сражения с тремя могущественными боссами - Белым Рогом, Тростниковым дьяволом, Королем оленей и Королевой Каменных крабов.

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