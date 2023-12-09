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Жога назвал предъявление ему обвинений СБУ действиями умственно отсталых

Жога назвал предъявление ему обвинений СБУ действиями умственно отсталых

Герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога выступил с ответом на предъявленные в его адрес обвинения со стороны представителей Службы безопасности Украины (СБУ) после просьбы о выдвижении кандидатуры действующего президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в выборах на данный пост.

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