Жога назвал предъявление ему обвинений СБУ действиями умственно отсталых

Герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога выступил с ответом на предъявленные в его адрес обвинения со стороны представителей Службы безопасности Украины (СБУ) после просьбы о выдвижении кандидатуры действующего президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в выборах на данный пост.