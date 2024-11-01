У американских газовиков крупные проблемы с наращиванием экспорта СПГ

Энергетикам приходится отбиваться в судах от исков экологов и защитников окружающей среды, искать новых подрядчиков вместо обанкротившихся и что-то делать с разрешениями на экспорт сжиженного газаКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.