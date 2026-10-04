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Царьград

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16 300 новосибирцев увлеклись шахматами в 2025 году

16 300 новосибирцев увлеклись шахматами в 2025 году

В Новосибирской области по итогам 2025 года шахматами занимаются 16,3 тысячи человек, из них 5,6 тысячи — женщины, подсчитали в Новосибирскстате.

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