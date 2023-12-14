Охлобыстин признался, что чуть не погиб на Донбассе вместе с семьей

Популярный актер и режиссер Иван Охлобыстин сейчас очень востребован в нашем кинематографе. Иван Иванович никогда не был замечен в политических метаниях и всегда открыто заявлял о своей патриотической позиции.
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