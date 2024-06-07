Самые аварийные районы назвали в ГАИ по Новосибирской области

Количество ДТП выросло на дорогах региона по сравнению с прошлым годом. По статистике Госавтоинспекции, с начала 2024 года в области произошло 803 дорожно-транспортных происшествия, которых погибло 79 человек.
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