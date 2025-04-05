Дмитриев сообщил, что покидает США после переговоров с администрацией Трампа

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США, где состоялись переговоры с членами администрации президента США Дональда Трампа.
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