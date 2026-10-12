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Регионы России

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Представлен электрический кроссовер Avatr T09 с инновационным дизайном

Представлен электрический кроссовер Avatr T09 с инновационным дизайном

Компания Avatr официально представила новый кроссовер модели T09, который отличается принципиально новым для марки дизайном и передовыми техническими характеристиками.

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