Праздничный смог: на Южном Урале вновь объявлен режим «черного» неба

В трех городах Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в регионе 22-23 февраля.