Коров, кур и свиней предложили защитить от жестокого обращения

Если продукция животноводческих ферм: мясо, яйца, молочные продукты, пушнина — людей интересуют, то в каких условиях содержат коров или хрюшек, птицу или кроликов, норок или песцов, каким способом происходит убой, волнует далеко не всех.
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