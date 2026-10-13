Смертность на Украине в первом полугодии в 3,5 раза превысила рождаемость

Смертность на Украине за первые шесть месяцев 2026 года превысила рождаемость в 3,5 раза. Об этом заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник в интервью украинским СМИ.
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